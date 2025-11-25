Unternehmer besuchten Eigl-Gruppe in Zwettl

30 Unternehmer folgten der Einladung von Wirtschaftskammerobfrau Anne Blauensteiner und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, um Einrichtungen der AVIA-Eigl-Gruppe in Zwettl zu besichtigen.

„Rundum Energieversorgt“ ist das Motto des Zwettler Unternehmens, das im Osten Österreichs tätig ist. Durch den Markennamen AVIA sehr bekannt, ist es doch nicht jeden Tag möglich, Anlagen von Eigl zu besichtigen. Die Geschäftsführer Thomas Traxler, Silvia Wührer und Franz Preisz führten die Gäste durch das AVIA-Motel und das Tanklager. Im Seminarraum des Bürogebäudes wurde danach das Unternehmen und seine Geschichte präsentiert.

WIFI Angebote in Zwettl

Zum Abschluss informierte Regionalmanager Leopold Streicher über die vielfältigen Angebote des WIFI in Zwettl, im Waldviertel, in Niederösterreich und ganz Österreich. Ein Schwerpunkt ist das Firmen-Intern-Training, bei dem direkt vor Ort auf die individuellen Wünsche jedes Betriebs eingegangen wird. Obfrau Anne Blauensteiner stellte Alois Dolezal, den neuen Mitarbeiter der Bezirksstelle vor, wies auf die Leistungen der Wirtschaftskammer Zwettl hin und dankte der Firma Eigl für die Gastfreundschaft.

AVIA Motel mit 23 Komfortzimmer

Das Motel an der Franz Eigl-Straße verfügt über 23 Komfortzimmer in den Kategorien Smart, Premium und Barrierefrei. 22 Garagen und einige E-Ladestationen ergänzen das Angebot. Wie sich die Besucher überzeugen konnten, erfolgt der Zutritt über das Terminal im Eingangsbereich, ohne Personal zu benötigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits im Vorfeld reserviert wurde oder direkt eingecheckt wird. Die Auslastung bezeichnet Traxler als im Sommer sehr gut bis ausgezeichnet.

Das Tanklager mit Pipeline vom Bahnhof

Das Tanklager auf der Weitraer Straße wurde in den 50er Jahren weit außerhalb eines Wohnbaugebiets errichtet. Heute verfügt es über eine Kapazität von 2.600 m³, wobei Diesel, Heizöl, Schmiermittel und Motoröl gelagert werden. Die Anlieferung erfolgt hauptsächlich über die Bahn. Eine Pipeline vom Bahnhof führt direkt ins Lager. Franz Preiß schilderte anhand einer Präsentation die Geschichte von AVIA & Eigl. Ursprünglich als Holzhändler tätig errichtete Franz Eigl 1951 die erste Tankstelle am Neuen Markt.

AVIA und Eigl

Bereits 1955 schloss man sich der AVIA-Gruppe aus der Schweiz an. Diese ist heute ein Zusammenschluss von rund 100 meist privaten Familienunternehmen der Branche aus 15 Ländern in Europa. Eigl ist ein wichtiger Bestandteil der Gruppe und bietet viele Arbeitsplätze an. 2009 entstand das Pelletswerk in Rastenfeld und seit 2021 ist Strom und Gas Teil des Vertriebsnetzes. Zurecht heißt es „Rundum Engergieversorgt“ von Eigl.

© Dieter Holzer / NÖN Wirtschaftskammer vor Ort zu Besuch bei Eigl in Zwettl. V.l.: Referent Alois Dolezal, Obfrau Anne Blauensteiner, die Geschäftsführer Thomas Traxler, Silvia Wührer und Franz Preiß, Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas und Leopold Streicher vom WIFI.