Unternehmer Oliver Augustin (EcoProcure GmbH) beim Erfolgsfrühstück in Stockerau

Im Rahmen des diesjährigen Erfolgsfrühstücks in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau hat Oliver Augustin sein innovatives Unternehmen EcoProcure GmbH vorgestellt. Das junge Unternehmen mit Sitz in Stockerau bietet hands-on Beratung und Coaching rund um nachhaltigen Einkauf – so können Kosten und Risiken entlang der Lieferkette reduziert werden.

„Unser Ansatz lautet ‚Passion for Procurement‘“, erklärt Geschäftsführer Oliver Augustin. „Das ist weit mehr als ein Schlagwort – es ist das absolute Leitmotiv für die Einkäuferinnen und Einkäufer der Zukunft. Wir setzen genau dort an, wo die echte Kernkompetenz im strategischen Einkauf liegt. Wir machen vor, beraten auf Augenhöhe und coachen die Teams so, dass sie Lieferkettenrisiken selbstbewusst minimieren und Nachhaltigkeitsaspekte gewinnbringend in ihre Prozesse integrieren können.“

Oliver Augustin schafft es durch seine fundierte Erfahrung im Einkauf und der in der strategischen Beschaffung Prozesse zu ordnen, passende Tools einzuführen und zuverlässige Lieferanten auszuwählen.

www.ecoprocure.eu