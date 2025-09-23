Unternehmerinnen Frühstück mit Showcooking

Beim beliebten Unternehmerinnen Frühstück begrüßten FiW-Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich die Unternehmerkolleginnen zu einem gemeinsamen Vormittag mit Showcooking.

Nach intensivem Netzwerken und Erfahrungsaustausch stellten Thermomix-Beraterin Sylvia Gausterer und ihre Kollegin Elisabeth Zagler-Blieweis die kulinarischen Möglichkeiten des neuen Thermomix TM7 vor. Aufgetischt wurde eine große Auswahl an Broten, Aufstrichen und Marmeladen – natürlich alles mit dem Thermomix zubereitet.



https://sylviagausterer.at/