Gruppenbild
© WKNÖ

Unternehmerinnen Frühstück mit Showcooking

FiW Korneuburg-Stockerau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 23.09.2025

Beim beliebten Unternehmerinnen Frühstück begrüßten FiW-Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich die Unternehmerkolleginnen zu einem gemeinsamen Vormittag mit Showcooking.  

Nach intensivem Netzwerken und Erfahrungsaustausch stellten Thermomix-Beraterin Sylvia Gausterer und ihre Kollegin Elisabeth Zagler-Blieweis die kulinarischen Möglichkeiten des neuen Thermomix TM7 vor. Aufgetischt wurde eine große Auswahl an Broten, Aufstrichen und Marmeladen – natürlich alles mit dem Thermomix zubereitet.  

https://sylviagausterer.at/

Gruppenbild
© WKNÖ FiW-Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich mit den Unternehmerinnen aus dem Bezirk.