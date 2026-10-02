Unternehmerinnen informierten sich über finanzielle Selbstbestimmung

Auf Einladung von Frau in der Wirtschaft (FiW) Mistelbach beschäftigten sich Unternehmerinnen mit einem Thema, das im unternehmerischen Alltag oft zu kurz kommt: der persönlichen finanziellen Zukunft. Unter dem Titel „Finanziell selbstbestimmt – weil Zukunft kein Zufall ist“ gab Vortragende Waltraud Hauser wertvolle Impulse zur finanziellen Vorsorge und appellierte an die Teilnehmerinnen: „Arbeiten Sie nicht nur für morgen. Sorgen Sie auch für Ihre Zukunft vor.“

„Der Inputvortrag hat aufgezeigt, wie wichtig es für Unternehmerinnen ist, immer einen Plan für die privaten Finanzen zu haben, um auch als Unternehmerin unabhängig agieren zu können. Finanzielle Unabhängigkeit ist die Voraussetzung, um selbstbestimmt handeln zu können. Dazu muss rechtzeitig für Krisen, Krankheit und die Pension entsprechend vorgesorgt werden. Wer zum richtigen Zeitpunkt damit beginnt und smart investiert, kann dies oftmals bereits mit überschaubaren Beträgen erreichen. Entscheidend ist es, sich bewusst Zeit für die eigenen Finanzen zu nehmen und diese regelmäßig im Blick zu behalten“, so FIW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer.