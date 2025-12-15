Zum Inhalt springen
Gruppenfoto im Geschäft
© WKNÖ

Unternehmerinnen trafen sich bei Christina Steurer im "Landchic"

Korneuburg

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 15.12.2025

Unter dem Motto „Weihnachten im Geschäft“ trafen sich die regionalen Unternehmerinnen zu einem Netzwerktreffen im Geschenkartikelgeschäft „Landchic“ im Zentrum von Korneuburg.

FIW Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich freuten sich über das zahltreiche Kommen und sprachen über geplante nächste Veranstaltungen.

Unternehmerin Christina Steurer, die seit 2 Jahren den liebevoll gestalteten Shop betreibt, informierte über aktuelle Dekotrends im Advent und für Weihnachten.

Anschließend nutzten alle die Chance vorhandene Kontakte zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen.

www.landchic.at

© WKNÖ FIW- Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger lud gemeinsam mit Christina Steurer (beide rechts mit Schild) zum vorweihnachtlichen Netzwerktreffen in den Geschenkartikelshop "Landchic“.