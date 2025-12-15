Unternehmerinnen trafen sich bei Christina Steurer im "Landchic"

Unter dem Motto „Weihnachten im Geschäft“ trafen sich die regionalen Unternehmerinnen zu einem Netzwerktreffen im Geschenkartikelgeschäft „Landchic“ im Zentrum von Korneuburg.

FIW Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich freuten sich über das zahltreiche Kommen und sprachen über geplante nächste Veranstaltungen.

Unternehmerin Christina Steurer, die seit 2 Jahren den liebevoll gestalteten Shop betreibt, informierte über aktuelle Dekotrends im Advent und für Weihnachten.

Anschließend nutzten alle die Chance vorhandene Kontakte zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen.

www.landchic.at