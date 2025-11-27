Unternehmerinnen und Unternehmer starten durch: WKNÖ ehrt 85 neue Fach- und Führungskräfte der Verkehrswirtschaft

„Es ist eine Freude, dass sich so viele dafür entschieden haben, ihren beruflichen Weg in einer unserer Branchen zu gehen“, erklärte Beate Färber-Venz, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, in ihrer Festrede. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten nicht nur ihre Diplome, sondern auch Anerkennung für ihr Engagement in einem der zentralsten Bereiche der Mobilität.

WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser betonte die wirtschaftliche Bedeutung der Branche: „Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mit Ihrer Entscheidung für die Verkehrsbranche einen wichtigen Beitrag für das wirtschaftliche Gelingen in unserem Bundesland leisten.“

Mobilität als wirtschaftlicher Schlüsselbereich

Ob Waren für den täglichen Bedarf, Holztransporte oder sichere Personenbeförderung – Niederösterreichs Transport- und Verkehrsbetriebe sichern täglich Mobilität und Versorgung. Das zeigt sich auch in absoluten Ausnahmesituationen wie bei der Pandemie oder etwa bei Hochwasserereignissen, wenn die Branche durch ihren Einsatz die Versorgungsketten stabil hält.

„Mit der Absolvierung der Befähigungsprüfung haben Sie die Meisterklasse Ihres Berufszweiges erreicht“, gratulierte Färber-Venz den Absolventinnen und Absolventen. „Sie verfügen nun über das nötige Rüstzeug für die Selbstständigkeit und werden zu neuen verlässlichen Mobilitätspartnern im Land.“

Neun Lehrlinge mit Auszeichnung geehrt

Besondere Anerkennung erhielten außerdem die Lehrlinge, die ihre Lehrabschlussprüfung in Spedition oder Logistik mit Auszeichnung bestanden haben. „Sie sind die dringend benötigten Fachkräfte von morgen“, betonten Moser und Färber-Venz übereinstimmend.

Abschließend riefen beide die Absolventinnen und Absolventen dazu auf, den Kontakt zur Wirtschaftskammer Niederösterreich zu halten und das umfassende Serviceangebot der WKNÖ zu nutzen.

© Tanja Wagner WKNÖ-Spartenobfrau Beate Färber-Venz (Transport und Verkehr) und WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser (Bildmitte vorne v.l.) mit den Absolventinnen und Absolventen sowie den ausgezeichneten Lehrlingen bei der Diplomverleihung der WKNÖ-Sparte Transport und Verkehr.

