Unternehmerinnenfrühstück im Sphinx House of Healing

Anfang Mai fand diesmal im Sphinx House of Healing ein sehr informatives und geselliges Unternehmerinnenfrühstück statt.

Karin Köllner verwöhnte kulinarisch mit Ringana Frische-Produkten. Außerdem stellte sie das beeindruckende Bioptron-Gerät vor, welches bereits von Ärzten zur Unterstützung von Wundheilung eingesetzt wird.

Martina Wastl zeigte die heilsamen Schätze bei Sphinx Energetik mit einer gemeinsamen kleinen Atemübung. Die Energie im Raum war sofort spürbar und die Stimmung unter den 25 Teilnehmerinnen einfach großartig!

Ein besonderes Highlight war die Verlosung einer Holistic Pulsing Session. Die Gewinnerin freute sich, sie darf sich schon bald auf Tiefen-Entspannung, Geborgenheit und das sanfte Wieder-in-Fluss-Bringen ihrer Energieströme im Sphinx House of Healing freuen.