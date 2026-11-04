Unternehmerinnenfrühstück: Vernetzen, austauschen und voneinander lernen

Beim Unternehmerinnenfrühstück von Frau in der Wirtschaft (FiW) im Sole Felsenbad stand neben dem persönlichen Austausch wieder eine Unternehmerinnen-Präsentation im Mittelpunkt.

Christa Pfeisinger aus Kleinpoppen stellte ihre Tätigkeit als Mentorin und die Produktwelt von RINGANA vor. Dabei gab sie den Teilnehmerinnen einen Einblick in die vielfältige Produktpalette mit über 70 Produkten aus österreichischer Erzeugung, die von Gesichts- und Körperpflege bis hin zu Nahrungsergänzung reicht. Im Mittelpunkt stehen Frische und der bewusste Verzicht auf unnötige Zusatzstoffe. Pfeisinger zeigte damit auch, wie wichtig es gerade im oft fordernden Unternehmerinnen-Alltag ist, die eigene Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden nicht aus den Augen zu verlieren. Durch Ihre persönliche Geschichte, liegt es Ihr am Herzen, Frauen und vor allem Mütter auf Ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen, damit sie mutig für sich selbst losgehen können. Eine Investition in sich selbst ist letztlich auch eine Investition in die eigene Kraft und Lebensqualität, beruflich wie privat.

Das FiW-Unternehmerinnenfrühstück bietet regelmäßig Gelegenheit, sich in angenehmer Atmosphäre zu vernetzen, Unternehmerinnen und ihre Angebote näher kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für den eigenen Betrieb mitzunehmen.

Der nächste Unternehmerinnen-Austausch findet am 1. Dezember 2026 um 8.30 Uhr im Sole Felsenbad statt. Im Mittelpunkt steht diesmal Naemi Russ, die sich und ihre Arbeit als Brand-Fotografin präsentieren wird. Professionelle Bilder können Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit, ihre Marke und das Besondere ihres Betriebes authentisch sichtbar zu machen.

Auch 2027 besteht für Unternehmerinnen noch die Möglichkeit, den eigenen Betrieb, ihre Geschäftsidee oder ihr besonderes Angebot im Rahmen einer Firmenpräsentation beim FiW-Netzwerkaustausch im Sole Felsenbad vorzustellen: Anmeldung gerne unter: 02852/52279 bzw. gmuend@wknoe.at.

Das Frühstück wird von jeder teilnehmenden Unternehmerin selbst bezahlt.