Unternehmerinnenfrühstück von FiW Gmünd startet mit Nina Wanek

Nina Wanek, neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gmünd freute sich beim Auftakt-Unternehmerinnen-Frühstück am 6. Oktober zehn Unternehmerinnenkolleginnen sowie Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger im Sole-Felsenbad begrüßen zu dürfen.

Im Mittelpunkt stehen das gegenseitige Kennenlernen und Vernetzen wobei der fachliche Austausch dabei ebenso wichtig wie die gegenseitigen Einblicke in die unterschiedlichen Branchen und Erfolgsmodelle sind. Auch für persönliche Gespräche über die unterschiedlichen Lebensgeschichten und beruflichen Werdegänge ist Platz. Einen zusätzlichen Mehrwert bot die Teilnahme von Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, deren fachliche Expertise von den Unternehmerinnen bei aktuellen Fragestellungen aus der Unternehmenspraxis im direkten Austausch genutzt werden konnte.

Das Unternehmerfrühstück findet nun jeden ersten Dienstag im Monat im Sole-Felsen-Bad Gmünd statt. Ab November wird sich jeden Monat eine andere Unternehmerin vorstellen und ihren Betrieb und ihre selbständige Tätigkeit präsentieren.

Interessierte Unternehmerinnen, die sich und ihr Unternehmen bei einem der kommenden Frühstückstermine präsentieren möchten, können dies gerne unter 02852/52279 bzw. gmuend@wknoe.at bekannt geben.

Das Frühstück wird von jeder teilnehmenden Unternehmerin selbst bezahlt.

FIW-Vorsitzende Wanek und die Unternehmerinnen freuen sich über die Möglichkeit sich unter Gleichgesinnten aus unterschiedlichen Unternehmensrichtungen in regelmäßigen Abständen austauschen zu können. Der Mix aus Branchen, Unternehmensgröße und der Teilnahme von Jungunternehmerinnen bis hin zu langjährigen Unternehmerinnen macht dieses Format nicht nur interessant, sondern auch sehr wertvoll.