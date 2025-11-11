Ausgebucht bis auf den letzten Platz: Unternehmerinnenfrühstück begeistert mit kreativen Impulsen

Volles Haus beim Unternehmerinnenfrühstück von Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt. Der interaktive Workshop unter dem Titel „Ideenflow fürs Business: Kund:innen kreativ gewinnen“ mit Kerstin Lobner (Unternehmensberaterin | Gründerin von Ideenflow.at | Creative Leadership Trainerin) war bis auf den letzten Platz ausgebucht und bot Unternehmerinnen aus der Region wertvolle Impulse für Marketing und Vertrieb.

Die Teilnehmerinnen zeigten sich besonders beeindruckt davon, wie schnell und praxisnah im Workshop konkrete Ideen für die Kund:innengewinnung entwickelt wurden. Kerstin Lobner stellte dazu Kreativmethoden vor, die rasch zum Perspektivenwechsel animierten. „Es braucht oft nur kleine gedankliche Abzweigungen, um neue Wege zu entdecken. Wir freuen uns, dass auch dieses Format wieder auf so großes Interesse gestoßen ist und Raum für echten Austausch und unternehmerisches Weiterdenken geschaffen hat“, so Frau in der Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Daniela Reisner.

In angenehmer Atmosphäre und bei köstlichen Snacks der Konditorei Ferstl wurde dann noch intensiv genetzwerkt und sich bereits auf die nächste Veranstaltung gefreut: Am 22. Jänner 2026 findet im BBRZ in Wiener Neustadt um 18.30 Uhr der Business Kick-Off 2026 mit dem Thema „Mit der schöpferischen Kraft der Lust in ein gesundes Business-Jahr“ statt.



