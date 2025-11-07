Unternehmerinnentreffen bei HAiR & MORE Barbara Schweiger

Zu einem Unternehmerinnentreffen lud Bettina Heinzl, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Hollabrunn, in den Salon „HAiR & MORE“ von Barbara Schweiger.

Seit über 20 Jahren ist Barbara Schweiger selbstständig, seit 17 Jahren betreibt sie erfolgreich ihren Friseursalon HAiR & MORE in Retz. Zahlreiche Lehrlinge hat sie im Lauf der Jahre ausgebildet und dafür bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Auch ihre Bemühungen um die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiterinnen wurden schon mehrmals mit dem „Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung“ belohnt.

Ein besonderes Highlight ist der Premium & Wedding-Bereich, der spezielle Services für Hochzeiten und besondere Anlässe bietet. So werden spezielle Pakete für Braut und Bräutigam, einschließlich Styling und Make-up für die Braut sowie Snacks und Getränke. Weiters gibt es für alle Kundinnen und Kunden, die sich verwöhnen lassen möchten, ein Premium-Package, dass neben einer Haarwäsche mit Kopfmassage auch Augenservice, Maniküre sowie Snacks und Getränke umfasst. Bei den verwendeten Haarprodukten wird großer Wert auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt.