Unternehmerische Impulse aus der Floristik

Die Junge Wirtschaft Baden besuchte das traditionsreiche Familienunternehmen Chwala Blumen in Bad Vöslau. Christiane Chwala Gruber, Inhaberin in dritter Generation, führte die Jungunternehmer:innen durch den Betrieb und zeigte, wie sich das Unternehmen durch eine klare Fokussierung auf individuelle Kundenwünsche und hochwertige Produkte einen festen Platz am Markt sichern konnte. Die Teilnehmer:innen konnten wertvolle Impulse für ihre eigenen Unternehmen gewinnen und in einer offenen Runde Erfahrungen austauschen.

„Gerade in einem Familienbetrieb wird sichtbar, wie Unternehmerdenken, Passion für Produkte und Kund:innenorientierung Hand in Hand gehen. Das ist eine wertvolle Inspiration“, so ein Teilnehmer der Veranstaltung.