Unternehmerjubiläum: Empfang zum 10-jährigen Bestehen

Mehrere Unternehmerinnen und Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen feierten heuer ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Die ursprünglich geplante Veranstaltung im Rahmen der „Langen Nacht der Wirtschaft“ musste zwar abgesagt werden, dennoch ließ es sich die Bezirksstelle nicht nehmen, die Jubilarinnen und Jubilare in einem kleineren, aber würdigen Rahmen zu ehren.

Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas gratulierten den Unternehmerinnen und Unternehmern persönlich und würdigten deren langjähriges Engagement. „Beständigkeit, Innovationskraft und unternehmerischer Einsatz sind entscheidende Säulen für die Entwicklung und Stärke unserer regionalen Wirtschaft“, betonte Anne Blauensteiner in ihrer Ansprache.

Neben dem Rückblick auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte stand auch die Zukunftsperspektive im Mittelpunkt der Feier. Mit ihren Leistungen hätten die Ausgezeichneten nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch wesentlich zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts beigetragen. Die Jubilarinnen und Jubilare freuten sich über die Anerkennung und die herzlichen Worte.