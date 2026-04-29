Austausch in der Bezirksstelle Mödling: Unterstützung für KMU durch OFFICE2YOU E.U.

In der Bezirksstelle Mödling begrüßten „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die Unternehmerin Sylvia Schobert von OFFICE2YOU E.U. zu einem persönlichen Austausch.

Seit rund drei Jahren ist Sylvia Schobert mit ihrem Ein-Personen-Unternehmen selbstständig und bringt dabei über 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen Assistenz und Büroorganisation mit. Mit OFFICE2YOU hat sie sich darauf spezialisiert, Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Betriebe – flexibel und direkt vor Ort bei administrativen Aufgaben zu unterstützen.

Das Leistungsspektrum ist breit gefächert: Es reicht vom Terminmanagement über die Vorbereitung von Buchhaltungsunterlagen bis hin zur Korrespondenz und Betreuung von Social-Media-Kanälen. „Ich unterstütze dort, wo im Arbeitsalltag Entlastung gebraucht wird – ganz individuell und angepasst an die jeweiligen Anforderungen“, so Schobert.

Ihre Dienstleistungen sind besonders für Unternehmen interessant, bei denen sich ein eigenes Sekretariat nicht lohnt oder der administrative Aufwand stark schwankt. Kundinnen und Kunden kommen aus unterschiedlichsten Branchen, was die Vielseitigkeit ihres Angebots unterstreicht.

Auch moderne Technologien finden bei OFFICE2YOU ihren Einsatz: Künstliche Intelligenz wird gezielt als Werkzeug genutzt, um Abläufe effizienter zu gestalten. Dennoch betont Schobert die Bedeutung des persönlichen Kontakts: „KI kann unterstützen, ersetzt aber nicht die individuelle Betreuung und das persönliche Verständnis für die Bedürfnisse eines Unternehmens.“

Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller hoben im Gespräch die wichtige Rolle solcher flexiblen Dienstleistungen für die regionale Wirtschaft hervor: „Gerade für KMU sind maßgeschneiderte Unterstützungslösungen wie jene von OFFICE2YOU ein großer Mehrwert.“

Linktipp: https://www.office2you.at/