Up in the Air mit der Sky Flight Academy

Wussten Sie, dass in Krems der Beruf „Berufspilot:in“ erlernt werden kann?

Schülerinnen der MS Spitz hatten Gelegenheit, diese außergewöhnliche Karrierechance bei einem Besuch in der Sky Flight Academy am Flughafen Krems-Gneixendorf hautnah kennenzulernen.

Safety Trainerin Isabella Herl informierte die jungen Damen lebhaft und mit vielen spannenden Details über die Ausbildung zur Pilotin nach höchsten Standards.

„Unser erfahrenes Lehrerteam, vorwiegend Piloten aus dem Airline- und Business Aviation-Bereich und der klar strukturierte Ablauf unserer Schulung bilden die Grundlage für Euren professionellen Weg ins Cockpit“, betonte Herl beim anschließenden Rundgang über das Gelände.

Der Besuch bot den Schülerinnen nicht nur faszinierende Eindrücke, sondern eröffnete auch neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft.

Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck unterstreicht: „Gerade in der Berufsorientierung ist es entscheidend, früh Einblicke in spannende und auch weniger bekannte Berufsfelder zu erhalten. Die Sky Flight Academy zeigt eindrucksvoll, welche internationalen Karrierechancen direkt vor unserer Haustür in unserer Region geboten werden.“