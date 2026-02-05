Valentinstag 2026 in NÖ: Durchschnittliche Ausgaben für Geschenke steigen auf 55 Euro

Schenken macht doppelte Freude – der bzw. dem Beschenkten und zugleich denjenigen, die Menschen, die ihnen wichtig sind, mit einem Geschenk überraschen. Im Mittelpunkt dabei: Die jeweiligen Partnerinnen bzw. Partner. 87 Prozent der Männer, die heuer zum Valentinstag mit einem Präsent Freude bereiten wollen (in Summe beabsichtigen 65% der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher am Valentinstag Geschenke zu machen), denken dabei an Partnerin oder Partner. Das sind um 6% mehr als im Vorjahr. Bei den Frauen ist dieser Anteil mit rund zwei Drittel konstant. Deutlich nach oben gehen heuer laut Untersuchung der KMU Forschung Austria auch die durchschnittlichen Ausgaben der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für ihre Valentinstags-Geschenke – von im Vorjahr 40 auf heuer durchschnittlich 55 Euro.

"Mit Geschenken Freude zu machen, liegt immer im Trend"

„Mit Geschenken Freude zu machen, liegt immer im Trend“, zeigen sich Franz Kirnbauer, der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), und Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der NÖ Gärtner und Floristen, mit diesem Anstieg zufrieden. „Unsere niederösterreichischen Handelsbetriebe, Gärtner und Floristen sind die perfekten Partner, genau das richtige Geschenk zu finden.“

83 Prozent kaufen im stationären Handel

Zu 83 Prozent wird für den Geschenkekauf auf den stationären Handel gesetzt, 29 Prozent bestellen auch online. „Mit der Qualität und Beratung in unseren Fachgeschäften ist man bei der Suche nach einem passenden Geschenk jedenfalls bestens aufgehoben“, betont Kirnbauer. „Insgesamt können wir heuer zum Valentinstag in Niederösterreich mit Ausgaben für Geschenke von rund 41 Millionen Euro rechnen.“

Blumen fast jedes zweite Geschenk

Im Beliebtheits-Ranking bei den Geschenken bleiben mit 46 Prozent Pflanzen und Blumen – mit der klassischen Rose als Spitzenreiterin - weiterhin auf dem ersten Platz, gefolgt von Restaurantbesuchen (32%), Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen (23%) und Schmuck/Uhren (15%). „Unsere Fachkräfte für Pflanzen und Blumen in unseren Fachbetrieben wissen genau, wie man die Natur am besten zur Geltung bringt“, betont Kaltenböck. „Regionale Blumen stehen dabei besonders im Mittelpunkt, ergänzt durch sorgfältig ausgewählte exotischere Pflanzen, die hohen Qualitäts- und Umweltstandards entsprechen.“

