Variotherm erweitert Geschäftsführung

Die Variotherm Heizsysteme GmbH mit Sitz in Leobersdorf hat ihre Geschäftsführung erweitert: Neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Alexander Watzek wurde Raphael Kindl zum weiteren Geschäftsführer bestellt.



„Zusätzliche Kompetenz und neue Impulse schaffen mehr Kapazität für die kommenden Aufgaben und für die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Unternehmens“, erklärt Alexander Watzek zur Erweiterung der Geschäftsleitung.



Raphael Kindl ist seit fünf Jahren bei Variotherm tätig und verantwortete zuletzt als Prokurist sowie als Head of Marketing und Kommunikation den Markenauftritt des Unternehmens, bevor er nun zusätzlich Verantwortung in der Geschäftsführung übernimmt. Der studierte Wirtschaftspädagoge bringt damit sowohl operative als auch strategische Erfahrung in seine neue Rolle ein.



In seiner neuen Rolle will er bewahren, was Variotherm seit jeher auszeichnet, und zugleich neue Wege gehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf energieeffizientem Heizen und Kühlen im Gebäudebestand: Gerade bei Sanierungen lassen sich Variotherm-Systeme wie die Decken- und Wandkühlung besonders gut in die bestehende Bausubstanz integrieren.



Über Variotherm

Variotherm wurde 1979 gegründet und wird in zweiter Generation von Alexander Watzek geführt. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert nachhaltige Flächenheiz- und Kühlsysteme für Boden, Wand und Decke – geeignet für Neubau und Sanierung gleichermaßen.



Im Mittelpunkt steht ein gesundes, behagliches Raumklima: effizientes Heizen im Winter, angenehmes Kühlen im Sommer – für Neubauten ebenso wie für die Sanierung im Gebäudebestand, in den sich Variotherm-Systeme besonders unkompliziert integrieren lassen. Unter dem Leitgedanken „Heizen. Kühlen. Wohlfühlen. Ein Leben lang.“ ist Variotherm heute weltweit aktiv und für seine Qualität mehrfach ausgezeichnet.

www.variotherm.com

