Verbesserte Chancen auf Heeres-Aufträge für Mostviertler Betriebe

Regionale Unternehmen sollen bessere Chancen auf öffentliche Aufträge des Bundesheers bekommen. Das ist das Ziel der Initiative „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“ von Militärkommando und Wirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur ecoplus. Bei einem Vernetzungstreffen zwischen Vertretern des Bundesheers und regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer in der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten standen nun geplante Heeres-Investitionen im Mostviertel im Fokus.

Regionale Unternehmen sollen bessere Chancen auf öffentliche Aufträge des Bundesheers bekommen. Das ist das Ziel der Initiative „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“ von Militärkommando und Wirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur ecoplus. Bei einem Vernetzungstreffen zwischen Vertretern des Bundesheers und regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer in der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten standen nun geplante Heeres-Investitionen im Mostviertel im Fokus.

Investitionen von 10,5 Millionen Euro im Mostviertel

Mit rund 10,5 Millionen Euro bezifferte Niederösterreichs Militärkommandant Georg Härtinger dabei die in den nächsten vier Jahren im Mostviertel geplanten Investitionen des Bundesheers. Beim in der Birago-Kaserne in Melk stationierten Pionierbataillon geht es dabei insbesondere um zusätzliche Schutzkomponenten für Fahrzeuge. In der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten stehen zahlreiche Bautätigkeiten wie Neubauten von Werkstätten- und Lagergebäuden und Renovierungen in Unterkünften auf dem Programm.

Breiter Investitionsplan angesichts internationaler Bedrohungslagen

Mit dem Sicherheitsplan „Mission Vorwärts – Aufbauplan 2032+“ hat das Bundesheer angesichts der unsicher gewordenen Weltlage einen breit angelegten Investitionspfad eingeschlagen, um das Heer für Bedrohungslagen auf allen Ebenen – Land, Luft, Cyber, Space und Information – fit zu machen. „Es geht um den Schutz unserer Republik. Es geht um den Schutz unserer Bevölkerung“, so Härtinger.

"Von der Ausrüstung über die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs bis hin zur Bauwirtschaft ..."

Andreas Geierlehner, der Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten, strich die Bedeutung des Bundesheers als potenzieller Geschäftspartner für die regionale Wirtschaft hervor. „Das potenzielle Spektrum dazu ist breit. Es reicht von der Ausrüstung über die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs bis hin zur Bauwirtschaft - wenn es etwa um Modernisierungen von Garnisonsgebäuden geht“, so Geierlehner. „Es geht darum, den Weg zu öffentlichen Aufträgen ein wesentliches Stück zu erleichtern und unsere Regionalwirtschaft zu stärken – ganz nach dem zeitlosen Motto: ‚Regional vergeben, die Region beleben.‘“

Drittes des Bundesheers in Niederösterreich

Die Bedeutung des Bundesheers für Niederösterreichs Wirtschaft belegen auch rund 100 Millionen Euro, die das Bundesheer in Niederösterreich jährlich für Infrastruktur ausgibt. Mit 17 Kasernen und über 100 Liegenschaften befindet sich rund ein Drittel des gesamten Bundesheers in Niederösterreich.

Michael Burgstaller vom Bundesministerium für Landesverteidigung präsentierte bei der Regionalkonferenz Details zum präzisen Vorgehen bei Auftragsausschreibungen des Bundesheers. Abgerundet wurde das Programm mit einer Präsentation der „Initiative Wirtschaft und Sicherheit“ durch ecoplus-Prokurist Bernhard Ebner. WKNÖ-Expertin Alexandra Hagmann-Mille informierte über das WKNÖ-Serviceangebot zu öffentlichen Vergaben für niederösterreichische Unternehmen.

© ÖBH/Albin Fuss Die Regionalveranstaltung lieferte vertiefende Einblicke in das Vergabewesen des Bundesheers und Schwerpunkte der verschiedenen Garnisonen im Mostviertel (v.l.): Markus Sandhofer und Mario Singer (beide Militärservicezentrum 6), Gregor Richter (Kommandant Jägerbataillon 12; Ostarrichi-Kaserne Amstetten), Michael Burgstaller (BMLV), NÖ Militärkommandant Georg Härtinger, Bernhard Ebner (Prokurist ecoplus), Alexandra Hagmann-Mille (WKNÖ) und Andreas Geierlehner (WKNÖ-Bezirksstellenleiter Amstetten).