Verdienter Unternehmer für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Karl Engelhart zum Kommerzialrat

Karl Engelhart prägt seit nahezu 40 Jahren die Geschicke der Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen und gestaltet in dieser Funktion den Wirtschaftsraum in den Regionen St. Pölten und Melk maßgeblich und mit Gespür für die Anforderungen der Unternehmen mit. Als Experte für Unternehmensberatung ist er höchst bewährter Partner der Unternehmen in Finanzierungsfragen.

Auch wegen seiner vielfachen Aus- und Weiterbildungen (Diplom-HLFL-Ingenieur - Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalt, CMC - Certified Management Consultant) hat er der Raiffeisenbank Region Schallaburg im Wirtschaftsraum Melk/St. Pölten maßgebliche Bedeutung verliehen. Die Versorgung mit regionalen Finanzdienstleistungen gilt als strategisches Aushängeschild der Bank. Der Erfolg von Karl Engelhart liegt nicht zuletzt auch darin begründet, dass durch ihn die Bank als kommunaler Partner positioniert wurde, was sich auch im regionalen Sponsoring und durch die Zusammenarbeit mit vielen Gemeinden deutlich zeigt.

Der Finanzierungsexperte hat speziell in konjunkturell herausfordernden Zeiten Kunden vor der wirtschaftlichen Schieflage bewahrt. Ebenfalls ihm zuzuschreiben ist auch die erfolgreiche Vernetzung mit gemeinnützigen Wohnbauträgern und deren Verantwortlichen im Land NÖ.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Karl Engelhart steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der geehrte Kommerzialrat Karl Engelhart und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer