Verdienter Unternehmer für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Peter Pichler zum Kommerzialrat

Peter Pichler verkörpert höchstes Qualitätsbewusstsein im niederösterreichischen Gastgewerbe. Das äußert sich neben seinem eigenen Betrieb, dem Gasthof Pichler in Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen), insbesondere auch in seinem Mitwirken in der Klassifizierungskommission der Fachgruppe Gastronomie, die für die Sternevergabe zuständig ist, sowie in seinem umfassenden Einsatz in allen Bereichen der Lehrlingsausbildung. Auch in der Fachgruppe Hotellerie setzte und setzt er sich für seine Branchenkollegen in ganz Niederösterreich ein. Besonders am Herzen liegt ihm der persönliche Kontakt – so organisierte er Betriebsbesuche, um die Mitglieder direkt zu informieren und für ihre Anliegen persönlich erreichbar zu sein. Auch als Ausschussmitglied der WKNÖ-Bezirksstelle Neunkirchen steht er seit 2010 für den direkten Kontakt zu den Unternehmerinnen und Unternehmern.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Peter Pichler steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der geehrte Kommerzialrat Peter Pichler und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer.