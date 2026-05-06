Verdienter Unternehmer für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Kurt Faist zum Kommerzialrat

Kurt Faist hat kreative neue Wege im Eventmarketing etabliert und gilt hier als absoluter Vorreiter in Niederösterreich. Durch seine Aktivitäten wie Promi-Skirennen, Promi-Kochveranstaltungen und Vielem mehr wurde der Bekanntheitsgrad von Regionen maßgeblich befördert. Breite Bereiche des Wirtschaftsraums, insbesondere in Tourismus und Gastronomie, konnten davon profitieren. Mit seiner Eventmanagement-Firma „Faist International Events“ in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist er besonders bekannt für sportliche Events mit Prominenten wie etwa Beachvolleyball-Turniere oder Fußballspiele.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Kurt Faist steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der geehrte Kommerzialrat Kurt Faist und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer.