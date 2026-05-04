Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Josef Prirschl zum Kommerzialrat

Josef Prirschl hat die seit 1956 im Familienbesitz stehende Tabaktrafik 1991 als jüngster Trafikant Österreichs mit 19 Jahren übernommen und von einer 18m² Trafik zu einem modernen Nahversorger und Dienstleister für Rauchwaren und verwandte Erzeugnisse mit mittlerweile 61 m² Verkaufsfläche ausgebaut. Er war und ist immer Vorreiter bei neuen Produkten in Österreichs und fungiert immer wieder als Testtrafik für den österreichischen Tabakwarengroßhandel, die österreichischen Lotterien (Lotto am Tabakwarenautomaten) und andere Vertragspartner (Anadi Bank: Projekt „Marie – Bank in der Trafik“). Als die verpflichtende theoretische und praktische Ausbildung für TrafikantInnen eingeführt wurde, war er nicht nur federführend bei der Entwicklung des Ausbildungskonzepts, sondern steht auch von Beginn an als Ausbildungstrafik für angehende Trafikant:innen zur Verfügung.

Josef Prirschl interessierte sich von Anfang an für die Standesvertretung, wurde Bezirksvertrauensperson und in den Landes- sowie Bundesgremialausschuss gewählt, wo er als Zeitungsbeauftragter das System der täglichen Übertragung der Verkaufsdaten der einzelnen Trafiken einführte. So wurde eine bedarfsgerechte Belieferung erreicht und die Überbelieferungen erheblich reduziert. Auch der Retourenprozess sowie die Rechnungskontrolle wurden durch dieses Programm wesentlich erleichtert. „EH2000“ ist in seiner heutigen Form das Standardprogramm beim Zeitungsvertrieb in Österreichs Trafiken. Auch an der Verlängerung der Glücksspielkonzession für die Österreichischen Lotterien war Prirschl maßgeblich beteiligt und sicherte ein wichtiges Standbein für die Trafikantenschaft.

Weitere Schlaglichter seines Engagements waren die Funktion des Bundesobmanns der Trafikanten, die Entwicklung eines zukunftsfähigen Handelsspannenmodells, ein einheitliches Bewertungsmodell für den Übergabepreis von Trafiken im Rahmen der Trafiknachfolge, die Trafikakademie und die Finanzierung des Struktur- und Solifonds der Monopolverwaltung GmbH.

Aufgrund seiner Expertise im Ortsmarketing (Stadtmarketing Pöchlarn) vertritt Josef Prirschl die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ seit 2021 auch im Entscheidungsgremium der NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren - NAFES ist eine gemeinsame Förderaktion des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ, mit dem Projekte des Stadtmarketings und der Nahversorgung finanziell unterstützt werden.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Josef Prirschl steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, der geehrte Kommerzialrat Josef Prirschl und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.