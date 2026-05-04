Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Johann Hameder zum Kommerzialrat

Bevor sich der mehrfach Studierte (WU Wien, Uni Brüssel) als Unternehmensberater 2017 selbständig machte, war er in verschiedenen Schlüsselpositionen wie CFO (Chief Financial Officer) oder kaufmännischer Leiter für die J. M. Voith AG, die Voith Sulzer Papiermaschinen AG und die Voith Paper GmbH tätig. Neben diversen Aufsichtsrats- und Beirats- sowie Vorstandsfunktionen ist er aktuell Geschäftsinhaber der Hameder Consulting, Geschäftsführer der bg Services GmbH und Gesellschafter der Binsecta GmbH.

Johann Hameder stellt mit seinem Know-How für viele Klein- und mittelständische Unternehmen den verlässlichen Partner für den Einstieg als auch die Weiterentwicklung dieser Unternehmen im Digitalisierungsbereich dar und sichert so den nachhaltigen Unternehmensbestand seiner Kunden im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung. Er konnte zahlreiche Unternehmen als zertifizierter Datenschutzexperte bei Datenpannen begleiten und diese Problemfälle zu einem positiven Abschluss für die Betroffenen und die Verantwortlichen bringen.

In seiner Tätigkeit in der Wirtschaftskammer setzt sich Johann Hameder nicht nur für die Anliegen und Herausforderungen der Selbständigen und Unternehmen in der Industrie und in der Unternehmensberatung ein. Als Mitglied des Ausschusses Steuerpolitik der WKNÖ engagiert er sich für eine Entlastung der Unternehmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und der NÖ Regionen, für die er sich auch als Mitglied des WKNÖ-Bezirksstellenausschusses St. Pölten einsetzt. Besonders am Herzen liegt ihm, den Unternehmen durch einen leichten Zugang zu Förderungen und die Erleichterung von Investitionen neue Entwicklungen zu ermöglichen.

Als langjähriges Mitglied im Ausschuss der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie ist er ein maßgeblicher Treiber und Impulsgeber im Bereich der fachlichen Weiterbildung. Er unterstützt mit seiner außerordentlichen Expertise sowohl bei der Entwicklung als auch der Umsetzung branchenrelevanter Impulse, die letztlich der gesamten Wirtschaft zugutekommen.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Johann Hameder steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

www.hameder-consulting.at

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, der geehrte Kommerzialrat Johann Hameder und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.