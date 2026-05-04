Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Michael Reichl zum Kommerzialrat

1990 machte sich der gebürtige Saalfeldener mit der Gründung der Michael Reichl REMITEX Textilmaschinen e.U. in Wösendorf in der Wachau selbstständig. Das Unternehmen ist heute Vertragspartner renommierter Textilmaschinenhersteller und neben dem Standort in Österreich auch international tätig, etwa in Tschechien, der Slowakei und Kroatien. 1997 beteiligte sich Reichl zudem an der Jauerling-Lift Ges.m.b.H., seit 2007 ist er deren Geschäftsführer.

Mit einer umsichtigen und innovativen Herangehensweise sicherte Michael Reichl den Betrieb am Jauerling nachhaltig ab. 2008 wurde der Kinderskipark JAUliland eröffnet und seither kontinuierlich erweitert. Die Parkflächen wurden auf 300 Stellplätze ausgebaut, die Beschneiungsanlage laufend modernisiert und hinsichtlich Energieeffizienz optimiert. Flutlicht und Klanganlage ermöglichen zudem Schibetrieb bei Nacht. Die Stromversorgung erfolgt vollständig aus erneuerbarer Energie. Auch die Etablierung des Jauerlings als Austragungsort im Snowboard-Weltcup gilt als bedeutender Marketingerfolg.

Als Vorsitzender der Fachvertretung der Seilbahnen Niederösterreich setzt sich Michael Reichl sowohl für die Zusammenarbeit großer und kleiner Skigebiete als auch gezielt für die Förderung kleiner Betriebe ein. Ein spezielles Förderangebot des Landes Niederösterreich für Kleinstskigebiete sowie die Arbeitsgemeinschaft der NÖ Schlepplifte mit der Plattform „Die kleinen, feinen NÖ Skigebiete“ tragen seine Handschrift. Unter seinem Vorsitz wurde die Fachvertretung zudem Mitinitiator und Partner der „Initiative Volksschulen zum Schnee“. Seit 2024 wird auf seine Initiative gemeinsam mit der Fachgruppe Gastronomie und den Regionalmedien Niederösterreich jährlich die beliebteste Skihütte des Landes gewählt und ausgezeichnet.



WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Michael Reichl steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

www.remitex.com

www.jauerling.at