Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Werner Zainzinger zum Kommerzialrat

1999 begann Werner Zainzinger hauptberuflich bei der OVB Allfinanzvermittlungs GmbH. Nach einer Phase intensiver Akquise von Kundinnen und Kunden sowie mehrerer Auszeichnungen für seine Verkaufserfolge konzentrierte er sich zunehmend auf die Gewinnung, Ausbildung und Entwicklung neuer selbstständiger Geschäftspartnerinnen und -partner. Bereits nach zwei Jahren wurde er zum Bezirksdirektor ernannt, ein weiteres Jahr später zum Regionaldirektor. Seit Oktober 2007 fungiert Werner Zainzinger erfolgreich als OVB-Landesdirektor mit über zehn Vertriebsstandorten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Zahlreiche Ausbildungen und Seminare belegen ebenso wie ein 2007 erworbener MBA-Titel den hohen Stellenwert, den er der persönlichen Weiterentwicklung sowie der Weiterbildung im Allgemeinen beimisst. Das gilt für ihn persönlich ebenso wie für sein Team. So hat er über die Geschäftsmöglichkeit bei der OVB zahlreichen jungen Menschen einen Weg in die Selbstständigkeit aufgezeigt. Bei seinen Kundinnen und Kunden ist ihm „Fachchinesisch“ ein Gräuel. Sein Anliegen ist es, Menschen dabei zu unterstützen, die Pensionslücke möglichst klein zu halten und sich gegen Risiken wie Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit bestmöglich abzusichern. Von 2013 bis 2019 war Zainzinger zudem Laienrichter am Bundesverwaltungsgericht der Republik Österreich.

Mit seinem Engagement als Interessenvertreter der Wirtschaft begann Zainzinger im Jahr 2010. Seither ist er Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe der Finanzdienstleister. Außerdem fungiert er als Mitglied im Landesgremium der Versicherungsagenten und bringt sein Wissen auch als Mitglied im Finanzausschuss sowie als Ersatzmitglied im Vergabeausschuss der WKNÖ ein.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Werner Zainzinger steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

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© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, WKNÖ-Spartenobfrau Information und Consulting Ingeborg Dockner, Kommerzialrat Werner Zainzinger, Obmann WKNÖ-Fachgruppe Finanzdienstleister Martin Trettler, WKNÖ-Spartenobmann-Stellvertreter Handel Reinhard Langthaler, WKNÖ-Spartengeschäftsführer Information und Consulting Wolfgang Schwärzler und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

