Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Alfred Strohmayer zum Kommerzialrat

Zunächst beruflich als Techniker im Schaltschrankbau, als Gebäudetechniker und als Verkaufsberater im Hochbau tätig, führt der gelernte Elektriker und mittlerweile zweifache Master-Absolvent Alfred Strohmayer nunmehr in Vösendorf als Geschäftsführer die auf Rauch- und Wärmeabzugsanlagen spezialisierte D+H Österreich GmbH sowie die Alstro Feuerschutztechnik GmbH, die ihren Schwerpunkt auf Brandschutzplanung und Beratung legt. Aufgrund seines breiten Wissens- und Erfahrungsspektrums gilt Alfred Strohmayer als ausgewiesener Experte, dem die Erweiterung des Wissens rund um Rauchabzug und Brandsicherheit ein besonderes persönliches Anliegen ist. So hat er etwa als erstes Unternehmen in Österreich eine Zulassungsstelle für Fachkräfte, die Wartungen an Rauch-/Wärmeabzugsanlagen durchführen möchten, eingerichtet. Auch technische Innovationen und Verbesserungen im Normenwesen sind eng mit seinem Wirken verbunden. An der Universität Innsbruck ist er als Fachexperte bei einem Forschungsprojekt zur Verbesserung der Raumluftqualität an Schulen beteiligt. Weiters fungiert Strohmayer regelmäßig als Betreuer von Masterarbeiten von Studierenden verschiedener österreichischer und deutscher Universitäten.

Seine unternehmerischen Erfolge reichen weit über Niederösterreich hinaus, wie erfolgreiche Projekte etwa im Parlament in Wien, am Terminal 3 des Flughafens in Schwechat, in Schönbrunn und dem Belvedere, am Red Bull Ring, aber auch am Sony Center in Berlin oder der Mall of the Emirates in Dubai deutlich belegen.

Seit 2020 ist Kommerzialrat Strohmayer auch in der Wirtschaftskammer Niederösterreich aktiv, aktuell unter anderem als Obmann-Stellvertreter in der Sparte Gewerbe und Handwerk, in der Landesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker sowie im Landesgremium des Maschinen- und Technologiehandels. Auch hier sind ihm Fragen der Weiterbildung ein besonderes Anliegen, ebenso wie der Einsatz für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für die Integration technischer Weiterentwicklungen in gesetzliche Grundlagen.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Alfred Strohmayer steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

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