Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Michael Holzer zum Kommerzialrat

Michael Holzer hat sich im Laufe seiner Selbständigkeit ein „Outstanding Image“ in der Finanzbranche erworben. Seine Unternehmen hat er von Grund auf selbst aufgebaut und leitet diese seit vielen Jahren erfolgreich. Durch sein stetes Bestreben nach Qualität hat er es geschafft, mit seinen Unternehmungen (Wolfsgraben, Purkersdorf) weit über die Bezirksgrenzen hinaus eine führende Stellung in der Branche zu sichern.

Bei der erstmaligen Konstituierung der Fachgruppe im Jahr 2000 wurde Michael Holzer zum ersten Fachgruppenobmann der Finanzdienstleister in NÖ nach der Gründung gewählt. In der Folge war er maßgeblich an der Leistungsentwicklung beteiligt (Infotage, Marketingunterlagen für die Betriebe, Beratermappen, Plakate mit Informationsslogans und Kunden-Broschüren wie etwa der Konsumentenratgeber).

In dieser Phase entwickelte er auch den FinanzPlaner-Kurs mit der Donauuniversität Krems und rief die Vorbereitungskurse zur Befähigungsprüfung für zukünftige Mitglieder ins Leben. In Summe wurden durch diese Aktivitäten von Michael Holzer deutlich mehr als 1.500 Vermögensberater ausgebildet und zur Prüfung geführt, wobei er auch die Prüfungskommission im Land NÖ mitinstalliert hat.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Michael Holzer steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

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© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, der geehrte Kommerzialrat Michael Holzer und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, NÖ Spartenobfrau Ingeborg Dockner (Information und Consulting), der geehrte Kommerzialrat Michael Holzer, Fachgruppenobmann Martin Trettler (Finanzdienstleister), Spartengeschäftsführer Wolfgang Schwärzler (Information und Consulting) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.