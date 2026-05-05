Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Andreas Weber zum Kommerzialrat

Andreas Weber hat das Bankwesen quasi von der Pike auf gelernt: vom Praktikum in jungen Jahren, über den Schalterdienst bis hin zur Verantwortung als Direktor. Als Absolvent der WU Wien mit Schwerpunkt Banken und Finanzmärkte leitet er heute die Raiffeisenbank Region Amstetten – und das mit großem Erfolg. Unter seiner Führung entwickelte sich die Bank zu einem Institut mit beeindruckenden Kennzahlen. Die Bilanzsumme vervierfachte sich von rund 500 Millionen auf rund zwei Milliarden Euro, und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg von 80 auf 210. Diese Kennzahlen zeigen, dass die RAIBA Reg. Amstetten einen wichtigen Beitrag zur regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung erbringt.

Seit 2024 bringt Direktor Weber seine Erfahrung auch als Präsident des Dachverbandes österreichischer Raiffeisen- Geschäftsleitervereinigungen ein. Dort vertritt und unterstützt er die Geschäftsleiterinnen und -leiter der österreichischen Raiffeisenbanken insbesondere in rechtlichen und dienstrechtlichen Fragen und sorgt zugleich für Austausch und Abstimmung zwischen den Bundesländern. Er stärkt mit seinem Engagement nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Bankenlandschaft, sondern trägt auch zur Sicherung von Qualitätsstandards und zu einer zukunftsorientierten Entwicklung des Raiffeisen-Sektors bei.

Sein hohes fachliches Ansehen und das große Vertrauen, das er in Wirtschaft, Institutionen und Kollegenschaft genießt, spiegeln sich auch in seinen hochrangingen Aufsichts- und Beiratsfunktionen wider. Seit 2022 ist Direktor Weber zudem in der Fachvertretung der Raiffeisenbanken Niederösterreich und in der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Niederösterreich aktiv. Er steht gleichermaßen für exzellente Vernetzung, strategischen Weitblick und absolute Integrität.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Andreas Weber steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

Raiffeisenbank Region Amstetten

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, Kommerzialrat Andreas Weber, WKNÖ-Spartenobmann Bank und Versicherung Reinhard Karl, WKNÖ-Spartengeschäftsführer Bank und Versicherung Rudolf Klopsch und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.