Verdienter Vertreter der Wirtschaft für sein Wirken gewürdigt: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert Markus Brunnthaler zum Kommerzialrat

Am Hauptsitz von Miraplast in Würmla werden Spritzgussformen konstruiert und produziert, wobei sich ein Teil des Unternehmens mit Küchen- und Haushaltsprodukten beschäftigt und der andere mit der Entwicklung von Kunststoff-Spritzgussteilen, dem Bau von Spritzgusswerkzeugen und der Serienproduktion. Mit über 80 Mitarbeiter:nnen ist das Unternehmen einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region.

Durch seine vielfältigen Aus- und Fortbildungen hat Markus Brunnthaler nicht nur die Titel Ingenieur und Magister erworben, er ist auch (federführender) Experte in verschiedenen Organisationen (Vereinigung Österreichischer Kunststoffverarbeiter, KunststoffCluster, Kunststoffinstitut am Österreichischen Forschungsinstitut, Gesellschaft zur Förderung der Kunststofftechnik, Austro-American-Institute of Education).

Markus Brunnthaler ist seit mittlerweile über 15 Jahren in der Branchenvertretung tätig und bringt sein Fachwissen, sein Netzwerk sowie seine Erfahrung ein. So wurde in Niederösterreich 2020 auf seine Initiative ein „Kunststoff-3D-Druck-Lehrgang“ gemeinsam mit Vertretern vom WIFI, von der Berufsschule in Steyr, vom Kunststoffcluster, von der FOTEC und Vertretern aus der Kunststoffindustrie entwickelt.

Insbesondere im Rahmen seiner Funktion bei der Bundesinnung der Kunststoffverarbeiter liefert er regelmäßig in Begutachtungsverfahren inhaltliche und praktische Rückmeldungen aus der Branche. Seit mehreren Jahren wirkt Markus Brunnthaler auch als Arbeitgebervertreter an den Kollektivvertragsverhandlungen für die Kunststoffverarbeiter mit. Insbesondere im Bereich des „Arbeiter-Kollektivvertrages“ konnte mit Markus Brunnthaler als einem der federführenden Verhandler neben rahmenrechtlichen Anpassungen auch eine neue Lohnordnung geschaffen werden, die mit 1. Mai 2025 umgesetzt wurde.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker betont die besondere Bedeutung der Auszeichnung: „Menschen mit unternehmerischem Weitblick und Verantwortungsbewusstsein sind unverzichtbare Vorbilder, an denen sich andere orientieren können. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Unternehmer nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Markus Brunnthaler steht beispielgebend für diese Haltung - mit seinem Engagement, seiner Innovationskraft und seinem Unternehmergeist leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Persönlichkeiten wie er stärken damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das soziale Gefüge – sowohl in den Regionen, als auch im gesamten Land.“

www.miraplast.at

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, der geehrte Kommerzialrat Markus Brunnthaler und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, der geehrte Kommerzialrat Markus Brunnthaler, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sowie Niederösterreichs Spartenobmann Jochen Flicker und Spartengeschäftsführer Robert Kofler (Gewerbe und Handwerk).