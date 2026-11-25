Im Rahmen eines Verkaufstrainings an der Landesberufsschule Waldegg hatten Lehrlinge im Lehrberuf Einzelhandel mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung die Möglichkeit, ihre Verkaufs- und Beratungskompetenzen gezielt weiterzuentwickeln. Unter der Leitung von Trainerin Mag.ᵃ Bettina Kohlweiss standen praxisnahe Übungen zu Kundenberatung, Verkaufsgesprächen und Warenpräsentation im Mittelpunkt. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr sicheres und professionelles Auftreten im Kundengespräch weiter ausbauen.

Die gezielte Förderung von Lehrlingen hat für das Landesgremium einen hohen Stellenwert. Durch ergänzende Schulungs- und Weiterbildungsangebote werden junge Fachkräfte auf die vielfältigen Herausforderungen des Berufslebens vorbereitet und in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt.