Verkaufstraining stärkt Berufsnachwuchs

Eine hochwertige und praxisnahe Ausbildung des Berufsnachwuchses hat für das Landesgremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels rund um Obfrau Susanne Übellacker einen hohen Stellenwert. Mit regelmäßig stattfindenden Verkaufstrainings für die Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule Theresienfeld setzt das Landesgremium gezielte Impulse für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Strategien für den Verkaufsalltag sowie der professionelle Umgang mit Kundinnen und Kunden. Praxisbezogene Übungen ermöglichen den Teilnehmenden, ihre Kommunikationskompetenz zu festigen, unterschiedliche Gesprächssituationen zu erproben und mehr Sicherheit in der Kundenberatung zu gewinnen. Damit werden die angehenden Fachkräfte bestmöglich auf die Anforderungen ihres künftigen Berufslebens vorbereitet. Das Training wurde von Ulrike Fehringer geleitet, die wertvolle Tipps aus der Praxis vermittelte.



