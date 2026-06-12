Verkaufstraining stärkt Lehrlinge im Einzelhandel mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung

Kürzlich fand in der LBS Waldegg ein praxisnahes Verkaufstraining für Lehrlinge im Lehrberuf Einzelhandel mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung statt. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fähigkeiten in den Bereichen Kundenberatung, Verkaufsgespräche und professionelle Warenpräsentation gemeinsam mit Trainerin Eva Köck-Eripek gezielt vertiefen. Durch praxisorientierte Übungen stärkten die Lehrlinge ihr Auftreten im direkten Kundenkontakt.

Die Förderung unserer Lehrlinge ist dem Landesgremium ein besonderes Anliegen, betont Obmann Gerhard Schabschneider. Durch praxisorientierte Trainings und ergänzende Weiterbildungsangebote werden wichtige Kompetenzen gestärkt und der Nachwuchs gezielt auf die Anforderungen im Berufsalltag vorbereitet.