Vermögensberater Wolfgang Kaurzim zu Besuch in der Bezirksstelle

“Wir gratulieren zu bereits 22 Jahren Selbstständigkeit als Vermögensberater und Versicherungsmakler” so Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, der gemeinsam mit Vizepräsident Christian Moser dem gebürtigen Stockerauer Unternehmer Wolfgang Kaurzim eine Anerkennungsurkunde überreichte.

“Persönliche Beratung und detaillierte Wissensvermittlung zu den angebotenen Produkten stehen bei mir im Vordergrund!” so der engagierte Unternehmer, der seinen Schritt in die Selbstständigkeit nie bereute und in seiner Branche immer noch gerne tätig ist.