Verpackungsverordnung und Nachhaltigkeit

Unter diesem Motto stand eine Infoveranstaltung der WKNÖ-Bezirksstelle Baden. Neben den nationalen und EU-weiten Vorgaben wurde die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmertum erläutert und aufgezeigt, welche Auswirkungen und Chancen sich für Betriebe ergeben. Best-Practice-Beispiele verdeutlichten erfolgreiche Umsetzungen. Abschließend wurden die Nachhaltigkeitsservices der Wirtschaftskammer Niederösterreich präsentiert, die Betriebe mit Beratung, Information und praxisnahen Unterstützungsangeboten begleiten.

© WKNÖ WKNÖ Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich mit den Vortragenden Sophie Freudhofmaier und Manuela Klaushofer