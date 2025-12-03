Verpackungsverordnung und Nachhaltigkeit
Baden
03.12.2025
Unter diesem Motto stand eine Infoveranstaltung der WKNÖ-Bezirksstelle Baden. Neben den nationalen und EU-weiten Vorgaben wurde die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmertum erläutert und aufgezeigt, welche Auswirkungen und Chancen sich für Betriebe ergeben. Best-Practice-Beispiele verdeutlichten erfolgreiche Umsetzungen. Abschließend wurden die Nachhaltigkeitsservices der Wirtschaftskammer Niederösterreich präsentiert, die Betriebe mit Beratung, Information und praxisnahen Unterstützungsangeboten begleiten.