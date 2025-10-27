Versicherungsagent Martin Kramer feiert 15-jähriges Jubiläum

Seit 15 Jahren ist Martin Kramer als Partner der Versicherungsagentur Sprung tätig. „Als Versicherungsspezialist lege ich besonderen Wert auf fachkundige Beratung und biete meinen Kundeninnen und Kunden innovative Lösungen für unterschiedliche Lebenssituationen“, so Martin Kramer. Dank seines persönlichen Einsatzes und der individuellen Beratung genießt Martin Kramer das Vertrauen seiner Kundinnen und Kunden.

Auch Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky gratulierte seitens der Wirtschaftskammer Hollabrunn herzlich zum Jubiläum.