Vitalstudio MER – Motivation – Erfolg - Resultate

„In unserem Vitalstudio MER in der Tauchnergasse trifft moderne Trainingsinnovation auf ganzheitliches Wohlbefinden. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

Besonders innovativ: das neu gedachte EMS-Training, kombiniert mit effektiven Cardio- Elementen und spannenden Kleingeräten wie Hula Hoop, Boxsack, Gewichten aller Art, oder Steppern – für sichtbare Erfolge und spürbaren Spaß am Training. Einfach Termin vereinbaren und sich beraten lassen.“ so die Besitzerin Marina Hora-Pichlbauer stolz.

Seitens der Wirtschaftskammer Klosterneuburg gratulierten Obmann Markus Fuchs, Obmann-Stvin. Martina Polndorfer, WK-Leiter Friedrich Oelschlägel gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann und Stv.Bürgermeisterin Maria-Theresia Eder und Stadtmarketingleiter Stefan Gabritsch mit einer gemeinsamen Urkunde und konnten gleich vor Ort alle angebotenen Geräte testen.