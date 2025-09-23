Volksschule Deutsch Wagram - um Verkehrssicherheit bemüht

WKNÖ-Aktion an der Volksschule Deutsch Wagram: Fahrschule Deutsch Wagram und Polizei übermitteln Kindern Wissenswertes zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr





Die Aktion des NÖ Güterbeförderungsgewerbes hat im Herbst 2025 neuerlich Fahrt aufgenommen, um den Kindern Wissenswertes zum Lkw und besonders auch das Thema Sicherheit im Straßenverkehr näher zu bringen. Die teilnehmende Schule erhält eine Urkunde und wird als „besonders um die Verkehrssicherheit der SchülerInnen bemühte Einrichtung“ ausgezeichnet.

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden, oder dass Lkw höchsten Emissions-Standards genügen. Gemeinsam mit einem Unternehmen der Region wird dieses Wissen niederösterreichischen Schülerinnen und Schülern in speziellen Workshops nähergebracht. Im Zentrum steht der Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“.

Theorie und Praxis mit der Fahrschule Deutsch Wagram

So besuchte auch ein Lkw der Fahrschule Deutsch Wagram die Volksschule im eignen Ort.

In je einem Workshop erarbeiteten die Kinder der vier 4. Klassen und der 4. Jahrgang der Mehrstufenklasse gemeinsam mit Roland Zigala von der Fahrschule als auch Workshop-Leiterin Elke Winkler auf spielerische Art alles Wissenswerte zum Thema Lkw – besonderer Schwerpunkt dabei ist immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema unterstützte auch die Polizei durch Abteilungsinspektor Patrick Tomek (Polizeiinspektion Gänserndorf) und Inspektor Stefan Brezina (Polizeiinspektion Deutsch-Wagram).

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven werden dabei anschaulich direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus der Fahrerkabine durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkw zu sitzen ist für die Kinder üblicherweise das Highlight der Veranstaltung, auch wenn es eigentlich mit einem Lernauftrag verbunden ist.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche – ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Urkunde bestätigt: Um Verkehrssicherheit besonders bemühte Schule

Zum Abschluss überreichte Workshop-Leiterin Elke Winkler den Klassen die Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der SchülerInnen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

Eckdaten

Gestartet wurde die Aktion bereits 2016 von der Fachgruppe „Güterbeförderungsgewerbe“ der Wirtschaftskammer NÖ. Wurden vorerst ausschließlich Volksschulen besucht, zählen seit Mai 2019 auch die Mittelschulen zu den Anfahrtszielen der Aktion.

Bis jetzt erreichte die Aktion insgesamt fast 11.960 Schülerinnen und Schüler (Volksschulen und Mittelschulen gemeinsam).

www.fahrschule-deutschwagram.at

© Elke Winkler V.l.: Inspektor Stefan Brezina, Lehrerin Kerstin Huschka, Abteilungsinspektor Patrick Tomek, Klassenlehrerin Susanne Lukas und Roland Zigala (Fahrschule Deutsch Wagram) mit Kindern der 4a.

© Elke Winkler V.l.: Abteilungsinspektor Patrick Tomek, Klassenlehrerin Ursula Holzer und Roland Zigala (Fahrschule Deutsch Wagram) mit Kindern der 4b.

© Elke Winkler V.l.: Abteilungsinspektor Patrick Tomek, Klassenlehrerin Manuela Schraml und Roland Zigala (Fahrschule Deutsch Wagram) mit Kindern der 4c.