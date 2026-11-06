WKNÖ-Aktion: Volksschule Deutsch-Wagram - um Verkehrssicherheit bemüht

Die Aktion des NÖ Güterbeförderungsgewerbes hat im Herbst 2026 neuerlich Fahrt aufgenommen, um den Kindern Wissenswertes zum Lkw und besonders auch das Thema Sicherheit im Straßenverkehr näher zu bringen. Die teilnehmende Schule erhält eine Urkunde und wird als „besonders um die Verkehrssicherheit der Schüler:innen bemühte Einrichtung“ ausgezeichnet.

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden, oder dass Lkw höchsten Emissions-Standards entsprechen. Gemeinsam mit einem Unternehmen aus der Region wird dieses Wissen niederösterreichischen Schülerinnen und Schülern in speziellen Workshops nähergebracht. Im Zentrum steht der Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“.

Theorie und Praxis mit der Fahrschule Deutsch-Wagram

So machte auch ein Lkw der Fahrschule Deutsch-Wagram vor der Volksschule im Ort Halt – und das gleich mehrmals, denn die Volksschule Deutsch-Wagram ist eine der größten Schulen Niederösterreichs: 22 Klassen mit über 400 Schülerinnen und Schülern werden hier betreut.

An insgesamt drei Tagen erarbeiteten die Kinder der 4. Klassen gemeinsam mit Fahrschulinhaber Roland Zigala und Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger auf spielerische Art alles Wissenswerte zum Thema Lkw – besonderer Schwerpunkt dabei ist immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema unterstützten auch Chefinspektor Werner Weiss und Inspektor Stefan Brezina von der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram.

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven werden dabei anschaulich direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus der Fahrerkabine durch die Kinder selbst. Am Steuer eines Lkw zu sitzen, ist für die Kinder üblicherweise das Highlight der Veranstaltung, auch wenn es eigentlich mit einem Lernauftrag verbunden ist.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche - ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Urkunde bestätigt: Um Verkehrssicherheit besonders bemühte Schule

Zum Abschluss überreichten Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger und Fahrschulinhaber Roland Zigala (Fahrschule Deutsch-Wagram) der Volksschule die Urkunde, die sie als „besonders um die Verkehrssicherheit der Schüler:innen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

Eckdaten

Gestartet wurde die Aktion bereits 2016 von der Fachgruppe „Güterbeförderungsgewerbe“ der Wirtschaftskammer NÖ. Wurden vorerst ausschließlich Volksschulen besucht, zählen seit Mai 2019 auch die Mittelschulen zu den Anfahrtszielen der Aktion.

Bis jetzt erreichte die Aktion insgesamt fast 13.700 Schülerinnen und Schüler (Volksschulen und Mittelschulen gemeinsam).

www.fahrschule-deutschwagram.at

© Sabrina Friedl-Steininger V.l.: Chefinspektor Werner Weiss, Fahrschulinhaber Roland Zigala (Fahrschule Deutsch-Wagram) und Lehrerin Sonja Pfaffel mit Kindern der Volksschule Deutsch-Wagram.

© Sabrina Friedl-Steininger V.l.: Chefinspektor Werner Weiss, Lehrerin Martina Preh und Fahrschulinhaber Roland Zigala (Fahrschule Deutsch-Wagram) mit Kindern der Volksschule Deutsch-Wagram.