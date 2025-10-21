Zum Inhalt springen
Gruppe
© Michael Weller, Stadt Wiener Neustadt

Volle Gastropower auf der Messe Schule & Beruf in der Arena Nova Wiener Neustadt

Wiener Neustadt

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 21.10.2025

Bei der Messe Schule & Beruf in der Arena Nova drehte sich am Stand der Fachgruppe Gastronomie alles um Genuss, Teamgeist und spannende Karrierechancen.

Organisiert wurde der Auftritt von Gastronom Hans Fromwald, tatkräftig unterstützt von den Schüler:innen und Lehrer:innen der Landesberufsschule Waldegg.

Am Stand wurde fleißig gekocht, serviert und informiert. Die Besucher:innen konnten live erleben, wie abwechslungsreich und vielseitig die Welt der Gastronomie ist.

Auch die Wiener Neustädter Gastronomen William Merl und Daniel Garcia-Alcantara schauten vorbei – in ihren Betrieben wird die Lehrlingsausbildung künftig wieder verstärkt gefördert.

Gruppe
© Michael Weller, Stadt Wiener Neustadt V.l.: Michael Wutzl (LBS Waldegg), Katharina Polly (LBS Waldegg), Markus Legenstein (LBS Waldegg), Martina Stanzl (Messe Wieselburg), Sabine Fromwald (Hubertushof), Mario Skomar (Arena Nova), Andrea List-Margreiter (WKNÖ), Karl Ötsch (LBS Waldegg), Daniel Alcantara Carcia und William Merl (Restaurant Mädchen und Wolf und Löwenherz)