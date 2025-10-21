Volle Gastropower auf der Messe Schule & Beruf in der Arena Nova Wiener Neustadt

Bei der Messe Schule & Beruf in der Arena Nova drehte sich am Stand der Fachgruppe Gastronomie alles um Genuss, Teamgeist und spannende Karrierechancen.

Organisiert wurde der Auftritt von Gastronom Hans Fromwald, tatkräftig unterstützt von den Schüler:innen und Lehrer:innen der Landesberufsschule Waldegg.

Am Stand wurde fleißig gekocht, serviert und informiert. Die Besucher:innen konnten live erleben, wie abwechslungsreich und vielseitig die Welt der Gastronomie ist.

Auch die Wiener Neustädter Gastronomen William Merl und Daniel Garcia-Alcantara schauten vorbei – in ihren Betrieben wird die Lehrlingsausbildung künftig wieder verstärkt gefördert.