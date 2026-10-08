Volles Haus beim Förderfrühstück

Großes Interesse herrschte beim Vortrag zum Thema Förderungen im Saal der Bezirksstelle Neunkirchen. Beim gemeinsamen Frühstück gaben die Förderexperten Gerald Stroh (BBSG Unternehmensberatung) und Andrea Bernhard vom Förderservice der WKNÖ den UnternehmerInnen Tipps und Informationen zur Antragstellung und den vielen verschiedenen Fördermöglichkeiten, die derzeit angeboten werden.

Zusätzlich präsentierte Johanna Schwaighofer von der Fachhochschule Wr. Neustadt das „Innovation Lab“ und wies auf die vielen unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten hin.