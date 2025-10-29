Vom Hörsaal auf die großen Event-Bühnen

Das Gefühl, feiernde Menschen auf meinen Veranstaltungen zu sehen, macht mich einfach glücklich“, erzählt Michael Ebner. Diese Leidenschaft war es auch, die den 32-Jährigen an die New Design University (NDU) in St. Pölten führte. Viel Begeisterung, Praxisnähe und ein Studium mit Fokus auf Kreativität und Organisation machten ihn zu dem, was er heute ist: ein gefragter Profi im Eventmanagement.



Der enge Kontakt zu seinen Kommilitonen ist etwas, das Ebner besonders an seiner Studienzeit genossen hat. „Wir haben gemeinsam gelernt, aber auch des Öfteren gefeiert. Alles in allem hatten wir eine super Gemeinschaft, die sich auch nach dem täglichen Besuch der NDU traf. Einige von meinen Unikollegen zählen heute zu meinen engsten Freunden“, betont der NDU-Absolvent.



Ein Highlight, an das er sich gerne zurückerinnert, war ein besonders kreatives Projekt, das außerhalb des Curriculums entstanden ist: ein Video im Stil des bekannten „Super geil“-Clips von Edeka. Das Video ist bis heute auf YouTube zu finden. „Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen abseits des Uni-Stresses hat dieses Projekt so besonders für mich gemacht.“



Schon während des Studiums bekam Michael Ebner die Chance auf einen Job bei der yamyam event production GmbH. Ermöglicht hat ihm das eine Lektorin, die gleichzeitig Geschäftsführerin des Unternehmens ist. „Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mir bereits während des Studiums die Möglichkeit gegeben hat, an ihren tollen Projekten mitzuarbeiten“, so Ebner.



Für den Einstieg in die Eventbranche war diese Kombination aus Theorie und praktischer Erfahrung ideal. „Ich bin bis heute mit großer Freude in der Event-Welt tätig“, sagt der Eventmanager.



Für den NDU-Absolventen hat die praxisnahe Ausbildung einen hohen Stellenwert: „Natürlich kann ich die Theorie lernen – das ist auch wichtig, aber die Praxis sieht halt dann oft anders aus, und man muss viel schneller reagieren. Das macht den Job als Eventmanager aber auch so spannend.“

www.ndu.ac.at