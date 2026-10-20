Vom Leerstand zum Geschäft: Zwettl prämiert Gründer

Drei Geschäftsideen wurden beim Gründerwettbewerb „IMPULS! – Leerstand sucht Ideen“ ausgezeichnet: Barbara Karl gewinnt mit ihrem Kreativatelier, Romana Leitner plant ein Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit und Wolfgang Schulner entwickelt mit dem „MännerKompass Waldviertel“ ein Bildungsangebot speziell für Männer.

Mit der Präsentation und Auszeichnung der drei Gewinner ging am 14. Oktober der Zwettler Gründerwettbewerb „IMPULS! – Leerstand sucht Ideen“ ins Finale. Die Stadtgemeinde Zwettl hat die Initiative ins Leben gerufen, um innovative Geschäftsideen zu fördern, leerstehende Geschäftsflächen innerhalb der historischen Stadtmauer neu zu beleben und zusätzliche Anziehungspunkte im Stadtzentrum zu schaffen.

Elf Geschäftsideen wurden für den Wettbewerb eingereicht. Bei der ersten Jurysitzung im August wählte eine breit aufgestellte Jury daraus fünf Finalisten aus. Diese hatten anschließend Zeit, ihre Konzepte weiterzuentwickeln, Business- und Finanzpläne auszuarbeiten und ihre Geschäftsideen bei der abschließenden Jurysitzung persönlich zu präsentieren. Nun stehen drei ausgezeichnete Konzepte fest.

Die ausgezeichneten Geschäftsideen

1. Platz: kunst & kreativ DAS ATELIER – Barbara Karl

Barbara Karl überzeugte die Jury mit ihrem Konzept für einen offenen Kreativraum, in dem Menschen jeden Alters ihre künstlerischen Ideen verwirklichen und neue Techniken ausprobieren können. Geplant sind offene Atelierzeiten, Kurse und Workshops, Kinderangebote sowie kreative Veranstaltungen für private Gruppen und Unternehmen. Ergänzt werden soll das Angebot durch Ausstellungen, Kunstverkauf und einen Online-Shop. Langfristig sind auch eine Holz- und eine Töpferwerkstatt vorgesehen. Die Eröffnung ist für Mai 2027 geplant.

2. Platz: Natur bewusst – Romana Leitner

Mit „Natur bewusst“ möchte Romana Leitner ein Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit und bewusste Lebensweise etablieren. Geplant ist ein Ort, an dem natürliche Produkte, persönliche Beratung und Wissen rund um Wohlbefinden und Gesundheitsvorsorge zusammenkommen. Neben Produkten österreichischer Hersteller und regionaler Anbieter sollen Kooperationen mit Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich sowie gemeinsame Veranstaltungen und Vorträge das Angebot ergänzen. Die Eröffnung ist für Ende November geplant.

3. Platz: MännerKompass Waldviertel – Wolfgang Schulner

Wolfgang Schulner möchte mit dem „MännerKompass Waldviertel“ ein Bildungs- und Workshopangebot speziell für Männer aufbauen. In Vorträgen und Workshops sollen praxisnahes Wissen und konkrete Handlungsmöglichkeiten für unterschiedliche Lebensbereiche vermittelt werden – von Kommunikation, Partnerschaft und Erziehung über berufliche und finanzielle Fragen bis hin zu körperlicher und psychischer Gesundheit.

Leerstand als Chance für neue Ideen

Seit mehr als einem Jahrzehnt analysiert die Stadtgemeinde Zwettl im Rahmen des Projekts „ZentrumsEntwicklung“ die Entwicklung der Innenstadt. Im untersuchten Gebiet innerhalb der historischen Stadtmauern werden 140 Gebäude mit insgesamt 391 funktionalen Nutzungseinheiten erfasst. Zuletzt standen rund 50 Einheiten auf verschiedenen Geschoßebenen leer (Stand: April 2026). Die Leerstandsquote von 12,7 Prozent verdeutlicht den Handlungsbedarf, bietet zugleich aber auch Raum für neue unternehmerische Ideen.

„Innenstädte verändern sich. Wir wollen diese Veränderung nicht nur beobachten, sondern aktiv gestalten. Mit IMPULS! schaffen wir eine konkrete Möglichkeit, neue Unternehmen nach Zwettl zu bringen und leerstehende Geschäftslokale wieder zu beleben“, betont Bürgermeister LAbg. ÖkR Franz Mold.

Wirtschaftsstadtrat Thomas Weiss unterstreicht den Anspruch des Wettbewerbs: „Wir wollen nicht einfach einen Preis für eine gute Idee vergeben. Unser Ziel ist, dass aus einer guten Idee ein erfolgreiches Unternehmen wird und damit gleichzeitig unsere Innenstadt davon profitiert.“

Umfassendes Unterstützungspaket für die Gewinner

IMPULS! setzt nicht allein auf eine Auszeichnung, sondern auf konkrete Hilfestellungen für die Umsetzung der prämierten Konzepte. Für die besten Geschäftsideen stehen Leistungen im Gesamtwert von 25.000 Euro bereit. Das Paket umfasst unter anderem Mietkostenzuschüsse, professionelle Marketing- und Werbeleistungen, Beratungsangebote sowie Unterstützung bei Finanzierungsfragen und Fördermöglichkeiten. Auch bei der Suche nach geeigneten Geschäftsflächen erhalten die Teilnehmer Unterstützung durch die Stadtgemeinde und ihre Wettbewerbspartner.

Gemeinsam für eine lebendige Innenstadt

Ermöglicht wird der Wettbewerb durch die Zusammenarbeit der Stadtgemeinde Zwettl mit zwölf Wettbewerbspartnern aus Wirtschaft, Finanzierung, Beratung und regionaler Standortentwicklung. Johannes Scheidl, Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Sparkasse Bank AG, erklärt als ein Hauptsponsor das Engagement des Instituts mit der Bedeutung einer lebendigen Innenstadt: „Die Stadt soll pulsieren. Wenn man etwas zum Pulsieren bringen möchte, braucht es einen Impuls. Die Gemeinde setzt hier die richtigen Akzente, um die Stadt dementsprechend zu füllen.“ Mit der Unterstützung des Wettbewerbs wolle man dazu beitragen, unternehmerische Ideen in konkrete Projekte zu verwandeln und die regionale Entwicklung zu stärken.

Auch SONNENTOR-Gründer Johannes Gutmann sieht als Hauptsponsor in der Initiative eine Chance, neue Ideen mit der Geschichte und Identität der Stadt zu verbinden. Zwettl habe das Potenzial, Menschen anzuziehen, die hier ihre Wurzeln finden und sich langfristig eine Zukunft aufbauen möchten. Als Beispiel dafür steht die erstplatzierte Barbara Karl, die ursprünglich aus Wien stammt und seit vier Jahren im Waldviertel lebt. „Zwettl hat eine einzigartige Geschichte. Viele suchen hier ihre Wurzeln“, betont Gutmann. Und er ergänzt: „Man muss zuerst immer anbauen – wer anbaut, wird auch immer ernten.“

Der Wettbewerb wird von NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Orts- und Stadtzentren) gefördert.

Weitere Informationen zum Wettbewerb: www.zwettl.gv.at/impuls