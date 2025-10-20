Von der Lehre zum Meister – Junge Wirtschaft bei Lechner GmbH

Seit März 2023 betreibt der Gas-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnikermeister Florian Lechner im ARED Park in Leobersdorf die Lechner GmbH und bietet Leistungen für Gewerbe, Hausverwaltungen und Privathaushalte an. Mit viel persönlichem Einsatz und laufenden Fortbildungen schaffte es der Unternehmer in kurzer Zeit, rasch zu wachsen und beschäftigt mittlerweile acht Mitarbeiter und drei Lehrlinge. „Personal zu finden, fällt mir nicht schwer“, betonte der engagierte Gewerbetreibende anlässlich des Betriebsbesuchs der Jungen Wirtschaft Baden, setzt er doch dabei intensiv auf Social Media Kanäle.

www.dei-lechner.at

© JW Baden JW Baden-Bezirksvorsitzender Harald Schachl (Mitte) und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt (rechts) besuchten Florian Lechner in seinem Betrieb.



