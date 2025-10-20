Vorsorgeinfos für den Unternehmensfortbestand

In Kooperation mit der Notariatskanzlei Mayerhofer fand kürzlich eine Netzwerkveranstaltung zum Thema Vorsorge für den Unternehmensfortbestand statt.

Notar Mayerhofer referierte in seinem Vortrag zu den Themen Vorsorgevollmacht, Übergabe, Schenkung und Testament. Im Anschluss informierte Bezirksstellenleiter Thomas Petzel über das entsprechende Serviceangebot der WKNÖ.

Zahlreiche Mitglieder nutzten die Gelegenheit, sich entsprechend zu informieren und individuelle Fragestellungen mit den Vortragenden zu erörtern.