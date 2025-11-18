Vorstadtkleider: Nachhaltige Mode als Teil eines kreativen Standortprojekts in Pressbaum

In Pressbaum hat Astrid Wessely, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Purkersdorf, die Boutique Vorstadtkleider besucht – ein nachhaltiges Konzept für neuwertige Marken- und Designermode auf Kommission. Entstanden ist das Angebot durch eine kreative Standortentwicklung rund um die Buchprinzessin, aus der in herausfordernden Zeiten ein gemeinsames Unternehmerinnen-Projekt mit Vorstadtkleider und der Rockprinzessin wurde. Das Trio zeigt beispielhaft, wie Kooperation, Mut und regionale Vernetzung neue wirtschaftliche Impulse setzen können. Auch Alexandra Reich sieht darin einen klaren Vorteil: „Wir profitieren voneinander – durch Austausch, gemeinsame Kundinnen und ein freundliches Miteinander. Gerade in herausfordernden Zeiten ist Zusammenarbeit ein entscheidender Erfolgsfaktor.“

Für Frau in der Wirtschaft ist Vorstadtkleider ein Beispiel dafür, wie Innovation, Mut und regionale Vernetzungwirtschaftliche Impulse setzen – und wie Nachhaltigkeit in der Modebranche erfolgreich umgesetzt werden kann.