W. Hamburger ehrt langjährige MitarbeiterInnen

Die Firma W. Hamburger GmbH in Pitten ehrte ihre langjährigen MitarbeiterInnen und verabschiedete einige von ihnen im Rahmen einer feierlichen Ehrung im Gasthaus Unger in die Pension. Die Geschäftsleitung sowie die Betriebsräte und die Vertreter der Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, sprachen allen Geehrten ihren herzlichen Dank, ihr Lob und ihre Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Neunkirchen, gratulierten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka sehr herzlich.

© Susanne Taschner Die geehrten MitarbeiterInnen und Gratulanten der Hamburger GmbH im Gasthaus Unger.