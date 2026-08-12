Wäschereiverbund Servitex kooperiert mit Hammerl

Der auf Hotellerie spezialisierte Verbund textiler Dienstleister baut sein Netzwerk weiter aus: Mit der Hammerl Austria Mietwäsche GmbH erweitert Servitex nun seine Präsenz auf die gesamte DACH-Region. Hotels steht damit ein länderübergreifendes Netzwerk inhabergeführter Wäschereien zur Verfügung.

Hammerl Austria Mietwäsche zählt zu den führenden familiengeführten Wäschereien Österreichs. Ausgehend von zwei übernommenen Textilreinigungen entwickelte das Unternehmen seit 1990 seine Kapazitäten kontinuierlich weiter. Heute verarbeitet Hammerl täglich rund 45 Tonnen Hotelwäsche. Einen wichtigen Meilenstein markierte zuletzt die Inbetriebnahme des neuen Standorts in Hagenbrunn bei Wien.

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