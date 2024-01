Zwischenbilanz „Ticket ins Waldviertel: Arbeiten - Wohnen - Leben“

Waidhofen/Th., Zwettl und Krems seit Monaten nachhaltig Arbeitskräfte suchen, wurde im Juni 2023 das Projekt „Tickert ins Waldviertel: Arbeiten, Wohnen & Leben“ gestartet.

Die Kooperation vom Wirtschaftsform Waldviertel, Interkomm Wohnen im Waldviertel & NÖ Regional Büro Waldviertel hat das Ziel Waldviertler Auspendler:innen und Zuzügler:innen auf die attraktiven offenen Stellen in den Waldviertler Betrieben aufmerksam zu machen.

Die Wirtschaftskammer NÖ unterstützt Initiativen, die das Ziel haben, die Wirtschaft in der Region zu stärken. Das Projekt „Ticket ins Waldviertel“ wird daher im Rahmen der Aktion „Wirtschaft in der Region“ gefördert und läuft bis Dezember 2024. Projektleiter Ernst Wurz und Anja Böhm berichteten im Rahmen eines Waldviertler Wirtschaftskammeraustauschs am 18.12. in der Bezirksstelle Zwettl und zogen eine positive Zwischenbilanz:

In den letzten 30-40 Jahre gab es für gut ausgebildete Waldviertler:innen zu wenig geeignete Jobs, viele mussten in den Raum Wien und Linz auspendeln. Das hat sich in den letzten 2 Jahren radikal geändert, die Waldviertler Betriebe suchen händeringend qualifizierte Arbeitskräfte. Viele Gespräche bei Jobständen und bei anderen Anlässen zeigen, dass diese Veränderung vielen Auspendlern noch nicht bewusst ist.2023 gab es Aktivitäten in 3 Zielrichtungen:

Teilnahme mit Jobstand bei BIOEM mit Green Jobs in Großschönau, Waldviertler Jobmesse in Horn, Waldviertel PUR in Wien & Career Calling in Wien). 2024 werden auch Jobmessen im Raum Linz besucht.

bei BIOEM mit Green Jobs in Großschönau, Waldviertler Jobmesse in Horn, Waldviertel PUR in Wien & Career Calling in Wien). 2024 werden auch Jobmessen im Raum Linz besucht. Ein 14-tägiger PODCAST & Blog mit Waldviertel Rückkehrer:innen & Zuzügler:innen quer durch verschiedene Berufe und Branchen (seit Juni 2023 sind bereits 15 Podcasts online), nachhörbar unter www.jobwaldviertel.at

& Blog mit Waldviertel Rückkehrer:innen & Zuzügler:innen quer durch verschiedene Berufe und Branchen (seit Juni 2023 sind bereits 15 Podcasts online), nachhörbar unter www.jobwaldviertel.at Social Media-Auftritt in Facebook: Durchschnittlich 30.000 Aufrufe bei den Postings, die Interaktionen variieren zwischen 500 –1.500 pro Posting.

Darüber hinaus gab es mehrfach Folder-Verteil-Aktion „Ticket ins Waldviertel“ im Pendlerzug der Franz-Josefs-Bahn von Eggenburg bis Gmünd.

„Die Aktion Ticket ins Waldviertel verdient unsere ausdrückliche Unterstützung, da sie als Antwort auf die gegenwärtige Lage des Arbeitsmarktes im Waldviertel initiiert wurde. Unsere Unternehmen brauchen dringend qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!“ sind sich die Bezirksstellenleiter: innen der WKNÖ im Waldviertel einig. Durch persönliche Gespräche in diesem Podcast wird deutlich, warum Fachkräfte sich bewusst für das Arbeiten, Wohnen und Leben im Waldviertel entscheiden. Dieses Engagement fördert nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern trägt auch dazu bei, die Vorzüge des Waldviertels gezielt zu kommunizieren.

Beim AMS waren im April 2800 offene sofort besetzbare Stellen im Waldviertel gemeldet. Mit Ende Dezember waren es 1936 Arbeitsplätze Die Entwicklung der AMS Monatszahlen zeigt zwar einen spürbaren Rückgang an freien Stellen, aber nichtsdestotrotz haben die Waldviertler Betriebe Bedarf an Arbeitskräften und die Aktivitäten zeigen Wirkung. Es gibt erste konkrete Bewerbungen, betont Projektleiter Ernst Wurz abschließend.