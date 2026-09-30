Waldviertler Jobmesse 2026

Von 24. bis 26. September 2026 veranstaltete das Wirtschaftsforum Waldviertel die mittlerweile

16. Waldviertler Jobmesse im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya. Auch heuer zeigte sich einmal mehr, welchen wichtigen Stellenwert die Jobmesse als zentrale Plattform für Arbeitskräfte, Unternehmen und Jugendliche in der Region einnimmt.



Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die drei Messetage, um sich über die vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Waldviertel zu informieren. Darunter befanden sich rund 1.400 Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam mit ihren Schulen die Gelegenheit nutzten, regionale Unternehmen und unterschiedliche Berufsbilder näher kennenzulernen.



Rund 70 Unternehmen und Institutionen präsentierten sich bei der diesjährigen Jobmesse und informierten über offene Stellen, Lehrstellen, Ausbildungswege, Praktikumsmöglichkeiten und Karrierechancen. Besonders der direkte und persönliche Austausch zwischen den Besucherinnen und Besuchern und den Unternehmen stand dabei im Mittelpunkt.

Die Waldviertler Jobmesse bietet damit nicht nur Jugendlichen eine wichtige Orientierungshilfe für ihren zukünftigen Berufsweg, sondern spricht ebenso Arbeitssuchende, Pendlerinnen und Pendler sowie Rückkehrwillige an und zeigt eindrucksvoll auf, welche beruflichen Perspektiven direkt in der Region vorhanden sind. Diese breite Zielgruppenausrichtung entspricht auch dem Konzept der bisherigen Waldviertler Jobmesse.

Feierliche Eröffnung der 16. Waldviertler Jobmesse

Die feierliche Eröffnung fand am Donnerstag, 24. September 2026 im Stadtsaal

Waidhofen an der Thaya statt. Zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und der Region folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch.

Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Veranstaltung teil und eröffnete gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern des Wirtschaftsforum Waldviertel die 16. Waldviertler Jobmesse.

Im Anschluss an den offiziellen Teil fand ein gemeinsamer Messerundgang mit Ehrengästen und Pressevertreterinnen und Pressevertretern statt. Dabei konnten sich die Gäste direkt vor Ort ein Bild vom vielfältigen Angebot der rund 70 Aussteller sowie von den zahlreichen beruflichen Möglichkeiten in der Region machen.



Die 17. Waldviertler Jobmesse wird vom 23. bis 25. September 2027 im Bezirk Horn stattfinden.

© Wirtschaftsforum Waldviertel V.l.: Birgit Trojan, Sebastian Stark, Lukas Brandweiner, Christof Kastner, Johannes Schedlbauer, Martina Diesner-Wais, Lukas Müllner, Stefan Gillar und Alois Kainz