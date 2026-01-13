Wandergesellen besuchten die Bezirksstelle Tulln

Es gibt sie noch – die jungen ausgelernten Handwerker, die auf die „Walz“ gehen. Vor allem in Deutschland wird diese Tradition noch hochgehalten. Volle drei Jahre und einen Tag muss diese Wanderschaft mindestens dauern. Die Gesellen sollen dabei vor allem neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennenlernen sowie Lebenserfahrung sammeln.

Die aus Deutschland stammenden Wandergesellen Merlin Jesse und Paul Hügel, beide Zimmerergesellen, machten auf ihrer Durchreise Halt in der Bezirksstelle Tulln und berichteten von ihrer interessanten Reise, welche nach dem Besuch in Österreich wieder zurück nach Deutschland führt.

Auch die Bezirksstelle Tulln nutzte die Gelegenheit, sich im Wanderbuch einzutragen und sprach den beiden Wanderern ihre besten Wünsche für den weiteren Weg aus.